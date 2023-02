Riparte in campionato la Bcc Castellana

Bcc Castellana Grotte, dopo un mese al Pala Grotte: si ricomincia da Motta

A quasi un mese di distanza dalle vittorie con Lagonegro (in campionato) e con Cantù (nella semifinale di Coppa), il Pala Grotte di Castellana torna ad ospitare una gara casalinga della Bcc Castellana Grotte. Si riparte dalla 19esima giornata della serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile con la formazione allenata da Jorge Cannestracci che attenderà l’arrivo dell’Hrk Motta di Livenza. Si andrà in campo domenica 12 febbraio 2023, con inizio anticipato alle ore 17.

La New Mater ricomincia così il proprio cammino dopo le due importanti vittorie in trasferta con Brescia e Bergamo e dopo aver perso la finale della Del Monte Coppa Italia A2 nello scorso weekend in casa del Vibo Valentia. Tre i precedenti tra Castellana Grotte e Motta di Livenza: due i successi pugliesi, una la vittoria veneta. Nella gara di andata si è imposta la Bcc Castellana con il punteggio di 0-3. Nell’unico precedente giocato al Pala Grotte successo della New Mater al tie break.

Saranno Pierpaolo Di Bari di Fasano (Br) e Stefano Chiriatti di Lecce, gli arbitri della partita. Entrambi hanno già diretto una volta i gialloblù in questa stagione (a dicembre con Porto Viro Di Bari, a gennaio con Lagonegro Chiriatti).

Il biglietto per l’accesso alla gara tra Castellana e Motta di Livenza (costo 10 euro) è acquistabile online sulla piattaforma diyticket.it o presso la biglietteria dello stesso Pala Grotte, aperta venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 e anche domenica pomeriggio a partire dalle ore 16.