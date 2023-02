Il Cus Jonico alla ricerca della quinta vittoria consecutiva

CJ Taranto-Caserta, partita la prevendita: giovedì coupon sull’Edicola del Sud

Disponibili i biglietti da Shopping Sport e su LiveTicket. E poi giovedì con L’Edicola del Sud coupon per entrare gratis al Tursport a caccia di un’altra vittoria!

Se è vero che “non c’è due senza tre” allora vale anche “il quattro vien da se”. Il CJ Basket Taranto a caccia della quarta vittoria di fila chiama a raccolta il suo tifo e gli appassionati di pallacanestro per il match di domenica prossima 12 febbraio che vedrà i rossoblu ospitare nel Tursport di San Vito la gloriosa Juve Caserta per la 19sima giornata del campionato di serie B girone D Old Wild West con palla a due alle ore 18. Dopo i due successi contro la capolista Ruvo e a domicilio a Sant’Antimo sarà il terzo scontro diretto per una lanciatissima squadra di coach Olive.

Fino a sabato sera sarà possibile acquistare i biglietti, al costo di 7 euro presso lo store ufficiale rossoblu, Shopping Sport di via Campania angolo Corso Italia. Ridotti a 4 euro per donne e under 21. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Inoltre sempre da Shopping Sport è possibile acquistare la nuovissima sciarpa ufficiale del CJ Basket Taranto con i colori della città di Taranto al costo di 12 euro.

Inoltre grazie alla partnership rinnovata con Liveticket è possibile acquistare i tagliandi anche online sul sito www.liveticket.it per la precisione al link dedicato della pagina dei rossoblu: cliccare sull’evento di domenica prossima quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 7.70 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 4.40 per donne e under 21.



E poi grazie all’accordo con L’Edicola del Sud, il quotidiano di Puglia e Basilicata, giovedì 12 gennaio all’interno del giornale ci sarà un coupon che permetterà a tutti i lettori di entrare gratis domenica al Tursport. Un’occasione da non perdere che si ripeterà per tutte le gare casalinghe del CJ Basket Taranto che ringrazia nuovamente il Gruppo Ladisa e la società Ledi Servizi Editoriali per aver promosso con entusiasmo l’iniziativa.

Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 17 circa presso il botteghino del Tursport.