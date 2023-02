Chiara Ferragni “nuda” al Festival. L’abito del suo corpo nudo “disegnato” serve a dare il messaggio: “Se nascondi il tuo corpo sei una suora, se lo mostri sei una tri… la donna non deve essere giudicata.”

“Non è giusto giudicare una donna se mostra o meno il suo corpo”: discorso verissimo e sacrosanto, che mi pare sia stato detto e ridetto, e ormai pure il peggiore tra i maschilisti probabilmente non si azzarderebbe a metterlo in discussione come principio (almeno nei Paesi occidentali).

Cosa che, peraltro, ricordiamolo bene, ha anche sancito il successo della Ferragni stessa: lei mica è diventata famosa nascondendo il suo corpo, anzi mettendolo bene in mostra.

Corpo che, ricordiamolo, incarna perfettamente i canoni di bellezza imposti dalla società.

Tant’è vero che ormai basta aprire i social per vedere orde di donzelle seminude con tanto di frasette filosofiche sotto che sottolineano il loro “empowerment”.

Talmente tanto “empowerment” che ci fanno pure una marea di soldi sui social, e non mi pare che nessuna si faccia tanti problemi sugli eventuali giudizi, anzi, la narrativa attuale, dai giornali, alla TV, ai social, sia proprio quella di spingere le donne ad usare il loro corpo nudo per guadagnare.

Chiara Ferragni “nuda” al Festival

Certo che se la Ferragni non avesse incarnato perfettamente gli standard di bellezza, sarebbe mai diventata famosa?

Canoni di bellezza non solo per attrarre l’interesse maschile ma anche la stessa platea femminile.



Il vero problema oggi è questo: sono oltre vent’anni che si celebrano le donne mezze nude e perfettamente in linea coi canoni estetici, ma quando si inizierà a celebrare la vera intelligenza delle donne? Quando si darà spazio alle capacità delle donne senza che queste debbano necessariamente attirare l’attenzione per il loro aspetto fisico?

La vera novità, il vero traguardo, oggi, non è rivendicare il diritto di mettersi mezze nude, ma la vera svolta sarebbe essere considerate senza dover necessariamente attirare l’attenzione mostrandosi nude.

Il vero potere lo avremo quando le idee saranno al centro dell’attenzione, a prescindere dal corpo, da quanto belle o giovani siamo. Il vero fuori dagli schemi è a far arrivare le donne al successo solamente sulla base delle proprie idee, questa sì, sarebbe una vera rivoluzione.