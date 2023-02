Ondata di gelo in Puglia e qualche nevicata Un’ondata di freddo sta colpendo la Puglia già dalla scorsa notte. Le temperature sono in discesa e a ridosso quasi allo zero. I fiocchi bianchi di neve sono scesi fino ai 400 metri e nella fascia murgiana c’è stata una neve abbondante. Per le prossime ore le previsioni meteo indicano ancora freddo e neve a bassa quota.

A Gravina in Puglia, causa del maltempo, per la giornata di oggi, martedì 7 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado, sono chiuse per motivi di prudenza. Ad Altamura invece, il Commissario prefettizio Dott.ssa Iaculli, non ha firmato alcuna ordinanza di chiusura delle scuole.

Le strade sono tutte percorribili ma è sempre raccomandata prudenza. Al momento la Protezione civile non segnala problemi, è in atto un monitoraggio e continueranno a lavorare per tutta la giornata. La Protezione civile consiglia di prestare la massima attenzione per le possibili formazioni di ghiaccio.