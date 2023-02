Taranto – Gli scritti di Hemingway alla biblioteca Acclavio

Larger than life

L’opera letteraria, le curiosità, la bellezza dei suoi scritti nell’incontro dell’Associazione culturale Pablo Neruda

Taranto – Gli scritti di Hemingway alla biblioteca Acclavio

Allo scrittore Premio Nobel Ernest Hemingway sarà dedicato l’incontro letterario “Ernest Hemingway – larger than life” venerdì 10 febbraio alle 17.30 nella sala della Biblioteca Acclavio di Taranto.

Taranto – Gli scritti di Hemingway alla biblioteca Acclavio

Organizzato dall’associazione culturale Pablo Neruda costituirà un momento prezioso di sintesi ed analisi del grande scrittore autore di opere celeberrime, una fra tutte: Addio alle armi.

Taranto – Gli scritti di Hemingway alla biblioteca Acclavio

il prof. Saverio Sinopoli, presidente dell’Associazione, presenterà un’anteprima del saggio letterario che verrà pubblicato nei prossimi mesi, dedicato al grande scrittore americano. A dialogare con lui i giornalisti Gabriella Ressa e Antonio Dellisanti, gli attori Sergio Tersigni e Valentina Esposito interpreteranno alcuni brani degli scritti di Hemingway. Video ripresa a cura di Taraswebtv di Giovanni Maimone. Direzione artistica di Francesco Marinaro.

Taranto – Gli scritti di Hemingway alla biblioteca Acclavio

“Ho letto il libro “Addio alle Armi” di Hemingway quando avevo tredici anni – afferma Sinopoli. Da allora è stato un compagno letterario della mia vita. L’esame di letteratura nordamericana all’Università di Bari, la tesi di laurea sul romanzo postumo“Islands in the stream /Isole nella corrente”. Ho letto e riletto tutte le sue opere. Hemoingway è stato la mia guida letteraria, un faro!”.

Taranto – Gli scritti di Hemingway alla biblioteca Acclavio

Nel corso della serata si racconteranno lo stile essenziale della sua scrittura, il suo obiettivo di “dire la cosa vera”, il suo trasfondere la vita vissuta nelle opere. Viaggiò molto, in Italia non ancora ventenne fu presente sul fronte della prima guerra mondiale, poi andò a Parigi e poi in Spagna, in l’Africa…

Taranto – Gli scritti di Hemingway alla biblioteca Acclavio

Esperienze di vita entrate nelle pagine dei suoi romanzi più famosi che hanno concorso a definire l’autore di opere come: “ Per chi suona la campana”, “I quarantanove Racconti”, “Il vecchio ed il mare” un mito.

Taranto – Gli scritti di Hemingway alla biblioteca Acclavio

L’associazione Pablo Neruda continua i suoi incontri letterari volti a raccontare e diffondere la cultura, ad incuriosire i presenti attraverso un percorso dell’anima che scandaglia l’autore prescelto, a rafforzare i legami, a condividere emozioni. Da qui il titolo scelto per l’incontro “Ernest Hemingway – larger than life”. “Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno. Ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi” (Per chi suona la campana).