Quando il gol lo fa un tarantino…

Chissà quanto lo avrà aspettato questo momento. Sicuramente era scritto da qualche parte. E’ vero: quando dicono che, se una maglia la ami, colori compresi, puoi dare di più e il fato diventa tuo alleato.

Quando il gol lo fa un tarantino…

E, per Antonio Boccadamo, è proprio andata così. Gli è accaduto la cosa più bella che può capitare ad un calciatore di calcio. Ovvero, tornare a giocare per la squadra della propria città e mettere a segno il gol della vittoria in una partita stregata.

Quando il gol lo fa un tarantino…

“Si è avverato un sogno. Far gol con la maglia del Taranto e far gol proprio sotto la curva del tifo rossoblu, è quanto di più bello ti possa capitare nel calcio. E’ successo che Mastromonaco ha messo in mezzo una palla clamorosa. E’ stato caparbio ed io ho chiuso gli occhi, ho stoppato la palla e fatto gol. Il mister, ci trasmette carica e tranquillità. Il nostro spogliatoio unito e composto da bravi ragazzi”.