La Puglia sugli scudi a Sanremo

La Puglia è ben rappresentata, anche quest’anno, al Festival di Sanremo. Tra i così detti big, torna in gara la tanto discussa Anna Oxa, nata a Bari ma con cittadinanza albanese. Ma, con la lista ufficiale dei duetti e delle cover e con l’annuncio dei super-ospiti da parte di Amadeus, si è compreso che ci saranno altri pugliesi a rappresentare la Puglia.

Il rapper milanese Lazza, che parteciperà alla competizione con la canzone “Cenere” e poi in coppia con Emma Marrone, nata a Firenze ma da famiglia leccese e residente a Lecce, reinterpreterà “La fine” di Tiziano Ferro. La grande novità tutta pugliese, sarà il ritorno di Renzo Rubino di Martina Franca che, con Levante, interpreterà “Vivere” di Vasco Rossi. A sua volta, Anna Oxa duetterà con il violoncellista, dj e producer Iljard Shaba.

Riproporrà “Un’emozione da poco”, brano di Ivano Fossati con cui debuttò al Festival di Sanremo nel 1978, classificandosi al secondo posto. Altro pugliese molto atteso, ma in veste di super-ospite e anche co-conduttore della serata dell’8 febbraio, sarà Al Bano, di Cellino San Marco. Si esibirà in una sorta di trio con Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Ci sarà anche Carolina Bubbico, di Lecce, che dirigerà l’Orchestra del Festival di Sanremo per le esibizioni di Elodie, in gara con “Due”.

Per i particolari, ve li racconteremo sull’edizione cartacea. Francesco Leggieri