Cus Jonico – Coach Olive: “Sono rammaricato per la sconfitta”

Coach Olive si complimenta con il team del CUS Jonico ma è molto rammaricato da come sia finita a Roseto: “Un grande rammarico difficile da metabolizzare ma faccio i complimenti alla squadra per come ha giocato questa partita”. Sono le due facce della stessa medaglia sintetizzate con una frase da coach Olive dopo la cocente sconfitta del CJ Basket Taranto arrivata sul parquet della Pallacanestro Roseto dopo 39 minuti e 59 secondi quasi perfetti di Conte e compagni contro la squadra meglio attrezzata del girone B reduce da 14 vittorie nelle ultime 15 gare. Una impresa solo accarezzata e sfiorata ma poi vanificata dal buzzer beater di tripla di Amoroso a fil si sirena.

Cus Jonico – Coach Olive: “Sono rammaricato per la sconfitta”

Un canestro che lascia l’amaro in bocca alla compagina ionica ancor più perché dubbio con i piedi del giocatore di Roseto a lambire, chissà forse a toccare la linea da tre punti, un canestro che se da due avrebbe rimandato tutto all’overtime.



Cus Jonico – Coach Olive: “Sono rammaricato per la sconfitta”

Rammarico aumentato anche da un paio di fischi di passi, quantomeno dubbi, a Corral e Cena arrivati sempre negli ultimi istanti di partita. Insomma anche un po’ sfortunato il CJ. Per coach Olive però tanti elementi di conforto al tempo stesso: “I ragazzi comunque sono venuti qua concentrati, hanno seguito il piano gara, abbiamo concesso qualcosa che sapevamo potevamo concedere a loro però per il resto non gli abbiamo quasi mai fatti giocare nel post basso, questa era una delle chiavi di questa gara da parte nostra.



Cus Jonico – Coach Olive: “Sono rammaricato per la sconfitta”

Credo di aver avuto un buon contributo da parte di tutti sia dai senior che dagli under, peccato, potevamo vincerla, purtroppo non ci ha detto bene perché venire a prendere due punti sul campo della squadra che considero la più attrezzata e che viene da un grande momento”.