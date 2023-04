Cus Jonico – Serve una scossa!

Serve una scossa, serve una vittoria, serve ora! Il CJ Basket Taranto torna in campo, ancora al Tursport, contro l’Adriatica Industria Corato nella Domenica delle Palme, con palla a due alle ore 18 per la 25sima giornata, nona di ritorno, del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Inutile ripetere ed elencare la striscia negativa che il CJ Taranto sta vivendo da due mesi a questa parte. L’ultimo successo rossoblu è datato 4 febbraio, un gran blitz a Sant’Antimo in una settimana d’oro che era cominciata con il successo sull’allora capolista Ruvo. Sembra passata un’eternità, sembrano due squadre ed invece gli interpreti sono gli stessi o quasi. Da lì in poi, al netto dell’assenza di Piccoli infortunato e con l’inserimento del nuovo arrivato Rocchi, in doppia cifra nelle ultime due gare, sono arrivate però solo sconfitte, alcune meritate, altre meno, alcune brucianti, come quelle sull’ultimo possesso di Roseto e la scorsa settimana in casa contro Bisceglie. Serve un successo come il pane ai rossoblu, per sbloccarsi, per sovvertire quella che sembra diventata una maledizione. Per riprendere la corsa alla miglior posizione possibile in ottica post season, in ballo c’è la partecipazione al prossimo, nuovo, campionato di serie B Nazionale. Anche per questo motivo la società, lo staff tecnico e il gruppo squadra tutto hanno fatto quadrato, si sono guardati in faccia, per ripartire con rinnovato impegno e vigoria. Perché insieme si può uscire dalla crisi e rilanciare il finale di regular season.