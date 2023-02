Assunzioni in Puglia delle Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato seleziona personale per assunzioni di operai manutentori in Puglia.

Le risorse selezionate saranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per rispondere all’offerta di lavoro c’è tempo fino al 12 febbraio 2023.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha avviato una selezione di personale finalizzata ad assunzioni di manutentori da inserire in Ferrovie del Sud Est (FSE) e SA S.r.l. per varie sedi della Regione Puglia.

Nello specifico le opportunità di lavoro riguardano i profili di ‘Manutentore Infrastruttura – Armamento Ferroviario‘ e di ‘Manutentore Infrastruttura – Impianti Tecnologici‘.

Gli interessati alle assunzioni per manutentori Ferrovie dello Stato possono candidarsi ‘Manutentori’. Una volta selezionata e presa visione dell’offerta, è possibile presentare la candidatura cliccando sul pulsante ‘candidati’.

La scadenza per rispondere alle offerte di lavoro è fissata al 12 febbraio 2023