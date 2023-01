La Foc’ra di San Ciro a Grottaglie. Uno degli appuntamenti più attesi dei festeggiamenti in onore di San Ciro a Grottaglie è l’accensione della Foc’ra o Pira. La Pira è una struttura di legna, i tronchi più grandi e i più sottili sarmenti accumulati da tempo dopo le potature dai fedeli e donate per il rito. Ogni anno la struttura può variare anche in altezza. Con i tronchi si costruisce la base, vuota all’interno, dove si crea una camera provvista di porta con un profondo vestibolo, e proprio in quella camera che si accende. Si dice che la festa sia stata fatta dal patrono principale del paese, Francesco De Geronimo, nel 1780. La novena, la traslazione della statua, la processione, la messa, la foc’ra e i fuochi d’artificio fanno parte della festa.

Un rito legato al martirio del Santo che quando fu ucciso prima di essere decapitato fu torturato col fuoco. Questo rituale si svolge sempre il 30 gennaio nelle ore serali.

La Foc’ra di San Ciro a Grottaglie. Grottaglie si veste a Gran festa per occasione della festa patronale di San Ciro Medico Eremita Martire.

Programma festa San Ciro, Grottaglie.

Lunedì 30

vigilia della festa, dalle ore 7 alle ore 17.30 i fedeli potranno ricevere, con la preghiera adoperata da San Francesco de Geronimo ;

; dalle ore 12 alle 16, tradizionale “varda” a San Ciro;

alle ore 18, solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Eligio Grimaldi;

alle ore 20, solenne benedizione e accensione della grande pira con lo spettacolo piromusicale della ditta Itria Fireworks di Martina Franca.

Martedì 31

giorno della festa, dalle ore 6, sante messe a ogni ora, fra cui quella celebrata alle ore 10 dall’arcivescovo coadiutore mons. Ciro Miniero, alla sua prima uscita ufficiale;

alle ore 13.30 la grande processione per le vie cittadine;

al rientro, in serata, santa messa presieduta dal parroco don Eligio Grimaldi;

alle ore 20, in contrada Paparazio, grande spettacolo pirotecnico della rinomata ditta Luigi Di Matteo di Sant’Antimo (Napoli).

Domenica 5 febbraio

alle ore 16, processione per il ritorno della statua ai Paolotti, con sosta nei pressi del parcheggio dell’ospedale San Marco per lo spettacolo pirotecnico della ditta Itria Fireworks di Martina Franca.

L’illuminazione sarà allestita dalla ditta Memmola di Francavilla Fontana. Il servizio musicale a cura delle bande cittadine “Città di Grottaglie” e “Opus in musica”.