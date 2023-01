Battuta d’arresto per il Lecce



Torna con i piedi per terra il Lecce. Lecce-Salernitana 1-2.



Battuta d’arresto per il Lecce

Comincia un altro campionato per i salentini mentre ricomincia a vincere la Salernitana di Nicola, apparsa rigenerata. Sono tre punti che valgono doppio in chiave salvezza. Al Via del Mare, inizia subito forte la Salernitana e va in vantaggio al 6’ con un bolide di Dia. Il Lecce è stonato e non reagisce e subisce il raddoppio da parte di Vilhena. Sul finale del primo tempo, il Lecce accorcia le distanze con un tiro ravvicinato di Strefezza. Nella ripresa è Di Francesco a tirare in porta più volte ma Ochoa neutralizza sempre. Vince la Salernitana che va a 21 punti supera il Lecce che resta a 20.