Lecce progetto Certo. Si terrà venerdì 27 gennaio 2023, dalle ore 10.30, nella sede APOL di Lecce (via Diaz 41), il workshop incentrato su “Certo”, progetto inerente all’applicazione di nuovi metodi di analisi e certificazione a supporto dell’olivicoltura, per la difesa dell’origine territoriale dell’EVO Pugliese. Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Benedetto Accogli, presidente dell’Organizzazione di Produttori Olivicoli APOL Lecce. A seguire, saranno Francesco Paolo Fanizzi (professore ordinario Università di Lecce) e Donato Mondelli (amministratore scientifico C.I.H.E.A.M Bari), ad approfondire gli aspetti del progetto attinenti alle tecniche e ai metodi di valorizzazione e certificazione del prodotto. Infine, Matteo Potenza (CSQA) relazionerà riguardo ai sistemi innovativi di tracciabilità ed etichettatura. La partecipazione all’evento darà diritto, per i dottori agronomi e dottori forestali e per i periti agrari, ai crediti formativi extra catalogo.

Sarà possibile seguire l’evento in modalità remota, iscrivendosi