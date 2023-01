Ancora sold out al Via del Mare di Lecce

L’U.S. Lecce comunica che, per la partita Lecce – Salernitana, anticipo della prima giornata di ritorno della Serie A TIM in programma venerdì 27 gennaio alle ore 20:45, al momento sono ancora disponibili circa 3.000 biglietti (compresi quelli a visibilità ridotta in vendita dalle 16:00 di oggi in considerazione delle numerose richieste pervenute).

Risulta tutto esaurito il settore ospiti.

I biglietti sono disponibili sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

A tal fine, si raccomanda di utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando di ricorrere ad altre piattaforme online (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di vendita non autorizzati.

I minori fino a 6 anni compiuti avranno accesso gratuito (dal compimento del 7° anno di età è obbligatorio il titolo di accesso).