Vandalizzata a Bari la sede di CGIL: “No a questi nuovi fascismi”

Vandali in azione, questa mattina, davanti alla sede della Cgil Bari di via Loiacono, nel quartiere Japigia: ignoti hanno imbrattato con scritte rosse e simboli no vax i muri esterni dell’edificio.



“Esprimiamo la più completa solidarietà per l’atto vandalico che ha interessato questa mattina la sede della Cgil Bari in via Loiacono. Gesti di questo tipo sono assolutamente da condannare. Non è possibile far passare per libertà di espressione deturpare un luogo pubblico, e ritenere i deliri dei No Vax libertà di parola. Non si tratta del primo attacco alla sede di un sindacato in nome di una fantomatica libertà, che invece nasconde solo la volontà di colpire la rappresentanza collettiva. Diciamo fermamente no a questi nuovi fascismi”. Così il deputato e segretario regionale Pd, Marco Lacarra insieme al collega Ubaldo Pagano.

