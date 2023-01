Davide Nicola richiamato!

Ci sono cose che ci prendono. Anche se siamo demandati a raccontare di sport pugliese, riteniamo che Davide Nicola sia e sarà sempre uno di noi, non solo per aver allenato in Puglia. Eravamo rimasti basiti per il suo esonero, e lo avevamo riportato a chiare lettere, ricevendo consensi da tutta Italia.

Stamattina, la sorpresa. A farcela è proprio Davide con questo scritto sui social:

“Ho chiesto con tutte le mie forze al Presidente di rivedere il provvedimento di esonero, sapendo di toccare le corde di un animo umano che ha profonda sensibilità per capire e vuole fortemente costruire un calcio diverso. Perché amo Salerno e credo ciecamente in questo progetto. Ringrazio il Presidente di avermi chiamato, questa è la dimostrazione che il calcio nuovo è un calcio di passione e di cuore e per questo VOGLIO ripagare la sua fiducia con tutte le mie forze e con tutta la passione che ho.

Con la Direzione Sportiva guidata da Morgan De Sanctis, che ringrazio per la mediazione senza la quale questa operazione non sarebbe stata possibile, ci aspettano settimane di lavoro durissimo e di confronto continuo per il raggiungimento dei nostri obiettivi.

Ora ripartiamo insieme, TUTTI, e raccontiamo un’altra straordinaria storia di calcio, restituendo alla tifoseria granata la stessa passione e lo stesso senso di appartenenza che ci dimostra incondizionatamente. Questa è Salerno, questa è la Salernitana: molto più di una squadra di calcio”.

Il Presidente Iervolino ha deciso di richiamare Nicola dopo aver parlato con i calciatori e con lo stesso allenatore. E’ ormai chiaro che sono stati i calciatori a volere il ritorno di Nicola. Nel pomeriggio, dirigerà il consueto allenamento della settimana. Davide Nicola è tornato al suo lavoro. C’è ancora riconoscenza in questo mondo.