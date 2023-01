Cus Jonico – Parla Sampieri

CJ Taranto-Cassino, Sampieri: “Scontro diretto da vincere, siamo carichi!”

I rossoblu vogliono chiudere al meglio il girone d’andata al Tursport tornando al successo contro la BPC. Palla a due alle ore 18, radiocronaca su RadioCittadella

Cus Jonico – Parla Sampieri

Inaugurare l’anno in casa al meglio e chiudere il girone d’andata con una vittoria cancellando il passo falso di Roma. Questo l’obiettivo unico del CJ Basket Taranto che torna al Tursport dopo quasi un mese dall’ultima gara casalinga con Monopoli prima della sosta natalizia. Avversario di turno davanti al proprio pubblico rossoblu sarà la BPC Virtus Cassino, domenica 15 gennaio con palla a due lle ore 18 per la 15sima e ultima giornata di andata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Cus Jonico – Parla Sampieri

Taranto è reduce dalla sconfitta di Roma che ha aperto, male, il 2023 mettendo fine a una striscia vincente di 4 successi di fila. La stessa Luiss che pochi giorni dopo, mercoledì scorso, è andata a vincere sul parquet della capolista Ruvo nel recupero che vedeva lo scontro diretto tra prima e seconda in classifica. CJ che ora vuole riscattarsi prontamente davanti al proprio pubblico per riprendere la corsa in una classifica che ora vede Taranto a metà classifica con 16 punti, gli stessi proprio del prossimo avversario Cassino.

Cus Jonico – Parla Sampieri

A dare il polso della situazione in casa ionica ci ha pensato Luca Sampieri uno dei migliori prospetti under nel roster di coach Olive: “Contro Roma abbiamo pagato una mancanza di intensità nel finale, abbiamo perso lucidità per tenere i loro ritmi, un peccato perché eravamo in partita fino agli ultimi minuti. Domenica sarà importante ritrovare fiducia ed energia perché è uno scontro diretto. Cassino è intensa, dobbiamo limitare gli errori fatti nella Capitale, ad esempio avere una percentuale migliore nel tiro dalla distanza. Speriamo che il pubblico venga numeroso, a me personalmente fa tanto piacere vedere gli spalti pieni di gente che ci sostiene durante la partita, è una fonte d’energia in più”.

Cus Jonico – Parla Sampieri

Avversario di turno la BPC Virtus Cassino di coach Russo che come detto viaggia con 16 punti in classifica ma che è reduce dal ko interno rimediato una settimana dalla Geko Sant’Antimo. Eppure sotto le armi contro Cassino fin qui sono cadute squadre di primo rango come Bisceglie, Caserta e Luiss Roma. A trascinare la BPC la guardia Flavio Gay, miglior marcatore della squadra, ben coadiuvato da Brigato e Teghini per un roster molto orientato a est, verso Montenegro con l’ala Lazar Kekovic, che sta facendo cose egregie, l’altro montenegrino Jakov Milosevic pure lui flirtando con la doppia cifra a cui si è unito l’ultimo arrivato, il rinforzo del mercato Janko Cepic, proveniente dalla A2 di San Severo, che si alterna sotto canestro con De Leone.

Cus Jonico – Parla Sampieri

Arbitri dell’incontro: Adriano Fiore di Casal Velino (SA) e Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio (BN).

Insomma c’è da riempire il Tursport! Ci si attende il pubblico della grandi occasioni con gli spalti, che come due settimane fa si riempiranno sia di coloro che hanno acquistato L’Edicola del Sud in settimana con il coupon omaggio all’interno.

Cus Jonico – Parla Sampieri

BIGLIETTI – Biglietti disponibili fino a sabato sera presso lo store del CJ Basket Taranto, Shopping Sport, in via Campania angolo Corso Italia, al costo di 7 euro, ridotto 4 euro per donne e under 21. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Prevendita on line sulla piattaforma Liveticket, basta andare al link dedicato della pagina dei rossoblu www.liveticket.it/cjbaskettaranto: quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 7.70 (donne e under 21 ridotto a 4.40 euro; prezzi compresi dei diritti di prevendita. Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 19 circa presso il botteghino del Tursport. Si ricorda che ciascun biglietto dà diritto a uno sconto del 15% c/o i locali Old Wild West tra cui quello di nuova apertura a Taranto.

Cus Jonico – Parla Sampieri

MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Cittadella la Radio anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.