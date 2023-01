Taranto Primavera sconfitto

Riprende il campionato Primavera dopo la sosta natalizia e di Capodanno e per il Taranto di mister Marino purtroppo con una sconfitta. Al ‘Di Molfetta’ passa l’Audace Cerignola che ha la meglio sui rossoblu per 3-2. Gara subito in salita per il Taranto che al 15′ si vede fischiare un rigore contro per fallo di mano, penalty che Divietro realizza.

Taranto Primavera sconfitto

Cinque minuti più tardi sono i rossoblu che reclamano per un intervento in area su Marini. Al 25′ Caputo è bravo in anticipo provvidenziale su un cross insidioso degli ospiti, ma è al 32′ che i rossoblu strappano applausi. Lo stesso Marini, infatti, è bravissimo a girarsi in sforbiciata e a mandare in rete il pareggio con l’aiuto del palo.

Taranto Primavera sconfitto

Gioia che dura, però, solo 180 secondi perché Coco è bravo a infilare la difesa del Taranto per la seconda volta. Il 2-1 per l’Audace accompagna le squadre negli spogliatoi.

Taranto Primavera sconfitto

Al rientro gara equilibrata nei primi 20 minuti, ossia sino al terzo gol degli ospiti. Lo segna Silvestri abile a battere a rete dopo un’uscita di Caputo.

Taranto Primavera sconfitto

I rossoblu accorciano le distanze a 15′ dalla fine ancora con Marini stavolta su calcio piazzato.

Taranto Primavera sconfitto

Considerazione. Faranno presto a riprendersi i ragazzi che hanno sempre mostrato grande valore.

TABELLINO

TARANTO-AUDACE CERIGNOLA 2-3

TARANTO – Caputo, Torinti, Barchi, Colurciello, Mariano, De Simone, Marini, Califano, Koepke, Musto, Madueke. All.: Marino. (A disp.: Di Serio, De Liso, Petrone, Polanco, Lo Iacono, Felice, Badij, Gambino, Bisignano, Cardellicchio).

AUDACE CERIGNOLA – Pinnelli, Russo, Pipoli, Carrozza, Calzolaio, Dorio, Silvestri, Pergola, Divietro, Scanzano, Coco. All.: Pavone. (A disp.: Maravigna, Muciccia, Russo, Schembari, Iurilli, Senatore, D’Aloia, Todorov, Basile, Pazienza, Lotito)

ARBITRO – Ventricelli di Casarano

RETI – 15’rig. Divetro (A), 32′ Marini (T), 35′ Coco (A), 65′ Silvestri (A), 75′ Marini (T)