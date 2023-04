CJ Taranto con la Luiss Roma tutti invitati!

La società rossoblu apre le porte del Tursport per l’ultima in casa di regular season contro i romani al momento in testa in classifica. Palla a due alle ore 18!

Tutti al Tursport domenica! Il claim è scontato, l’occasione è ghiotta. In vista dell’ultimo match casalingo di regular season il CJ Basket Taranto ha deciso di aprire le porte del palazzetto di San Vito. Sarà a ingresso gratuito quindi CJ Taranto-Luiss Roma, gara valevole come penultima giornata della regular season, campionato di serie B Old Wild West girone D.

Una piacevole tradizione in casa CJ in occasione dell’ultimo turno casalingo che si ripete negli anni. Il presidente Sergio Cosenza e il vicepresidente Roberto Conversano vogliono da una parte ringraziare tutti i tifosi rossoblu che in questa stagione non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza alla squadra di coach Olive ma anche dare una possibilità a tutti coloro che volessero avvicinare il mondo sempre spettacolare e coinvolgente della pallacanestro. La partita poi è di quelle importanti. Conte e compagni se la vedranno contro la Luiss Roma che, al netto dei recuperi infrasettimanali (proprio i romani giocheranno mercoledì lo scontro al vertice con Ruvo) sono al momento in testa alla classifica e saranno di sicuro protagonisti dei playoff promozione. Taranto dal canto suo dopo l’ultima vittoria, la quarta di fila, a Monopoli è in piena corsa per migliorare la sua posizione in ottica playoff/spareggi per la prossima serie B nazionale post riforma.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per vedere grande basket e fare il tifo come non mai per i ragazzi di coach Olive. L’appuntamento è quindi per domenica 30 aprile, con palla a due alle ore 18 e ingresso da via Balene.