Taranto FC 1927 – Tutti concordi: non ai play off per quel gol

Non si sono ancora spenti i riflettori sul finale di campionato del Taranto con un finale che ha lasciato scontenti tifosi e addetti ai lavori. Però tutti hanno puntato il dito su una partita in particolare. Ecco i pareri del dirigente Vittorio Galigani (su Facebook) e di Mister Capuano in conferenza stampa. Galigani: “Ottimo campionato. Grande stagione da incorniciare e grande merito per tutti, società, tecnici, calciatori e collaboratori tutti. Play off vanificati dal gol non concesso a Potenza. Togli loro 2 punti e fatti i conti…”.

Capuano: “ Il calcio è fatto di emozioni, il gol non assegnato a Potenza ci ha condannati. La stagione, però, resta meravigliosa. Abbiamo riportato entusiasmo in questa piazza”.