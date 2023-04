Cus Jonico – Habemus vittoria! Non poteva che essere il giorno della festività delle Palme a far riappacificare il CJ Basket Taranto con la vittoria. Che arriva anche in maniera perentoria nel punteggio, 88-64, contro l’Adriatica Industriale Corato nella 25sima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Un successo che arriva dopo quasi due mesi e 6 sconfitte consecutive che rilancia il CJ Taranto in classifica e si spera possa essere una importante iniezione di fiducia soprattutto psicologica in vista del finale di regular season per una squadra che non ha smesso mai di lavorare e di credere in se stessa. Inizio non facile, l’assenza di Piccoli e i cm dei corazzieri di Corato si sono fatti sentire sotto le plance orchestrati dalla mano sapiente di Mauro Stella, poi col passare del tempo, l’ingresso di Cena dalla panchina non al meglio hanno rimesso in chiaro i valori, Taranto è uscita alla distanza trascinata dall’ultimo arrivato Simone Rocchi capace di 21 punti (terza gara di fila in doppia cifra), salito di tono anche Diego Corral top scorer con 22 punti e poi oltre ai vari Conte, Villa, Bruno, a fare la differenza ci hanno pensato gli under da Sampieri a D’Agnano passando soprattutto per Graziano che ha messo a referto la sua prima doppia cifra, 10 punti e tante giocate decisive con tanto di schiacciata come punto esclamativo.