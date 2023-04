Bella prova a Vercelli per il Club Scherma Taranto

Prova Nazionale Gran Prix Under 14 a Vercelli: India Briganti del Club Scherma Taranto ad un passo dal podio

Lo scorso week-end si è svolta la seconda prova nazionale del Gran Prix Under 14 di spada presso i padiglioni della Fiera di Vercelli. Ultimo banco di prova per testare la preparazione dei giovanissimi schermidori italiani in vista del Campionato Gran Premio Giovanissimi che si svolgerà a Riccione a maggio.

Ancora conferme dagli spadaccini del Club Scherma Taranto, allenati dal Tecnico Camilo Bory Barrientos, con prestazioni più che soddisfacenti per tutti gli atleti.

A brillare in modo particolare è stata la performance di India Briganti, categoria Allieve (2009), che fin dalla prima fase di qualificazione dei gironi ha dimostrato grande concentrazione collezionando l’en plein di vittorie e concedendo pochissime stoccate alle avversarie.

Inizia il percorso di assalti delle eliminazioni dirette con la stessa grinta iniziale e prosegue agevolmente la sua ascesa verso la parte alta della classifica dominando gli incontri, superando nell’ordine Viola Marchetti (Cus Bergamo) con il punteggio 15/7; Aurora Ruggeri (Associazione Messina Scherma) per 15/12; Elissa Chraim (Bernardi Ferrara) punteggio 15/11 e accede al tabellone dei quarti di finale battendo Elena Locci (Club Scherma Foligno) per 15/13.

La sua corsa viene fermata per l’accesso in semifinale da Dana Rezzonico (Lugano Scherma), risultata poi vincitrice della competizione, ma l’atleta tarantina Briganti conquista un meritatissimo 6° posto nazionale, prima fra le pugliesi.

Segnali positivi anche dagli altri piccoli schermidori jonici presenti a Vercelli, Martina Marra, Vincenzo Marinaro, Riccardo Putignano, Alessandro Giannuzzo, Enrico Cosenza, Samuel D’Addario, Lorenzo Zonno, i quali pur non essendo arrivati in zona medaglie, hanno confermato e in taluni casi migliorato le loro posizioni stagionali.

Appuntamento a Riccione dunque con grandi aspettative per questi atleti tarantini under 14, certi che terranno alto il nome della nostra città.

Questo week-end ha visto impegnati anche una rappresentativa di atleti Master del Club Scherma Taranto nell’ultima prova nazionale svoltasi a Busto Arsizio prima del Campionato Master di Cagliari sempre a Maggio.

Anche per questa categoria un bilancio positivo con la prestazione di Simone Falerno che si ferma agli ottavi di finale e di Michele Zonno.