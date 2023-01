Andria, amava rubare le Fiat, arrestato. La polizia di Stato ha arrestato un uomo, un pregiudicato 35nne del luogo, mentre era alla guida di una Panda appena rubata

Gli agenti in servizio di controllo del territorio, lo avevano riconosciuto, grazie alle riprese delle video camere nei pressi delle zone dove compiva i furti delle auto.

Il 35nne ha tentato la fuga, che è finita contro un muretto, raggiunto è stato riconosciuto anche perché giorni prima era già stato fermato e trovato in possesso di arnesi da scasso atti al furto d’auto.

Tradotto in carcere, la procura ha convalidato l’arresto con l’accusa di furto plurimo ed aggravato di auto, ricettazione e resistenza all’arresto