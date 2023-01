Info calcio-dilettanti

Colpo del Casarano. Preso Chernet Boersma, esterno olandese classe 2004. Proviene dalla Nocerina.

Eccellenza pugliese: per un’irregolarità in campo nel corso della partita tra San Severo e Mola dello scorso 18 dicembre, match terminato 1-1, è stato deciso a che a vincere per 3-0 a tavolino sarà il Mola, in seguito al verdetto emesso dal Giudice Sportivo (nel corso della partita, il San Severo aveva impiegato due calciatori risultati non tesserati o, comunque, svincolati).

Non ci sarà pubblico per il derby tra Bitonto e Brindisi. Si giocherà al Nicola Rossiello, impianto di proprietà della società. La LND ha dato l’ok. La motivazione è per lavori in corso al Degli Ulivi.

