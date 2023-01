La Nuova Orizzonti batte la Juve Trani



Nuovi Orizzonti Taranto, vittoria nel big matchcontro la Juve Trani Brasket

La squadra di coach Orlando tra le mura amiche del PalaMazzola si impone con il punteggio di 50-48 e resta al comando della classifica con Pink Bari e La Scuola di Basket Lecce

La Nuovi Orizzonti supera in volata una coriacea ed indomita Calzaturificio F.lli Lotti Trani e rimane in testa alla classifica, appaiata alla Pink Bari e a La Scuola di Basket Lecce.

Termina così il girone d’andata della Nuovi Orizzonti e, complici i risultati provenienti dagli altri campi, le rossoblù rimanevano in vetta con il Pink Bari e La Scuola di Basket Lecce, attendendo, così, la fase discendente del campionato, che sarà sicuramente incerta fino all’ultima giornata, prevista il prossimo 4 marzo, in cui si capirà sia la composizione della griglia play off che i piazzamenti in ottica Coppa Puglia.

Nuovi Orizzonti Taranto – Calzaturificio F.lli Lotti Trani 50 – 48 ( 8 – 12, 19 – 22, 34 – 33)

Taranto: Viesti 4, De Nitto, De Pace 17, Catapano Minotti n.e., De Bartolomeo 2, Palmisano 8, Manolova, Ciminelli 15, Galleggiante n.e., Bari 2, Cascione, Martelli 2. All. William Orlando – 1° ass. all.re Arianna Capriulo.

Trani: Calò n.e., Caputo 3, Smaliuk 18, Rinaldi, Gietz 2, Maldera n.e., Lenali 1, Uniti 14, Acconciaioco n.e., Amorese 10. All. Luigi Delli Carri.

Note: spettatori 300 circa – Nessuna atleta uscita per cinque falli

Arbitri: Franco Flavio Lastella di Mola di Bari e Cosimo Lorusso di Taranto.

CLASSIFICA DOPO L =A 7^ GIORNATA (ULTIMA D’ANDATA)

Apulia Logistics Pink Bari 10, La Scuola di Basket Lecce 10, Nuovi Orizzonti Taranto 10; Gymnasium San Pancrazio 8, Mar. Lu. Basket Bari 8, Calzaturificio F.lli Lotti Trani 8; Mens Sana Mesagne 2; Capursi Talos Ruvo 0.

Posizioni in classifica determinate con la classica avulsa tra le squadre a pari punti (art. 62 – comma 1 – paragrafo A – I. = Regolamento Esecutivo Gare approvato nel C.F. 11/02/2022 con delibera 209/22 =).