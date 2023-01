L’appello dei volontari del canile di Martina Franca TA: domani otto cani saranno spostati dal canile di Martina Franca ad altro canile poiché risultati in esubero.

Seppur il gruppo di volontari effettua tantissime adozioni, e chi opera all’interno del canile lo fa egregiamente coccolandoli e tenendolie come fossero dei figli. Condizione che rassicura anche gli adottanti ad adottare cani non traumatizzati. Non sembra interesse, evitare la loro deportazione presso altro canile, atto traumatico per i cani il cambiare ambiente e punti di riferimento. Eppur la richiesta non è delle più pretenziose, “basta aspettare qualche altra settimana per evitare tutto questo” ma a quanto pare, è un concetto che capiscono solo i volontari. Quello che sta succedendo scoraggia i volontari tutti e quello che fa più rabbia è la mancanza di ascolto da parte delle istituzioni al quale non è mai stato chiesto nulla dai tempi della presenza elettorale.

L’appello della associazione è rivolto in primis a chiunque possa annullare il loro trasferimento almeno temporaneamente. Dando a tutti noi volontari la possibilità di trovare per questi cuccioli una famiglia. L’appello si rivolge anche ai cittadini per un’aiuto all’adozione.