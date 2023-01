Manduria, “palestra” pubblica in città. Nuove attrezzature sportive pubbliche per Manduria. In questi giorni, sono state installate nuove attrezzature sportive nell’area giochi adiacente al Palazzo di Città, in via fra B. Margarito.

Un intervento che si colloca all’interno di un ampio piano di valorizzazione dei luoghi e di incremento delle attrezzature dedicate allo sport all’aria aperta.

Grazie a questo intervento sarà possibile praticare sport gratuitamente in spazi pubblici.

La Città di Manduria, intraprende un processo di adeguamento della visione dello sport che l’avvicina alle città virtuose in questo settore.

La richiesta è la massima civiltà da parte di tutti coloro che usufruiranno delle attrezzature messe in opera, in modo da garantirne la longevità.