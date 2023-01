Paura a bordo del volo per Brindisi. L’aereo della compafnia Easy Jet che viaggiava da Malpensa per Brindisi costretto ad atterrare a Napoli.

Il comandante ha preso questa decisione per il mal funzionamento del computer di volo, atterraggio senza problemi nè per i passeggeri nè per il velivolo

Dopo circa 80 minuti è ripartito per Brindisi senza altri problemi