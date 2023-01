Tuona il consigliere tarantino Vietri (FdI): “I soldi dei tarantini? Per il consenso di Melucci e per gli amici”

Un’analisi senza peli sulla lingua può essere definito il comunicato stampa di Giampaolo Vietri, Capogruppo Fratelli d’Italia al Comune di Taranto. Soldi dei tarantini per aumentare il consenso dell’attuale sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e per favorire con incarichi diretti gli amici degli amici, questo è la sintesi.



I soldi dei tarantini per alimentare la macchina del consenso pro Melucci in favore di sostenitori ed amici degli amici. Una macchina che utilizza in modo incessante diciture in inglese, “URBAN TRANSITION CENTER” oppure gruppo di lavoro “THINK TANK”, che prospetta evanescenti azioni amministrative, “TRANSIZIONE GIUSTA” “ECOSISTEMA TARANTO”, che fa proclami avveniristici “TARANTO 2026” “AGENDA 2030”, che presenta progetti da film hollywoodiani, “ALBERGHI ALTI 80 METRI ALLA SALINELLA” “PERCORSI CICLOPEDONALI SOTTO IL PONTE PUNTA PENNA”, che spaccia attività ordinarie in capo ai comuni come interventi realizzati per volontà del sindaco. Utilizzando un linguaggio elaborato e inebriante di modo che chi ascolta non ci capisca granché o proprio nulla si sbandiera “UNA PARTECIPAZIONE MAI VISTA ALLA NOSTRA LATITUDINE”, che in realtà è la partecipazione solo di coloro che prendono soldi dal comune, e si creano contenitori dal grande effetto per affidare incarichi “ad hoc” ai supporter e agli amici dell’amministrazione in carica. Roba già vista nella scorsa consiliatura, quando i membri di questo URBAN CENTER risultarono poi tutti candidati a supporto, o in prima fila, in campagna elettorale nelle liste elettorali di Melucci. Consultando l’Albo pretorio del Comune di Taranto in questi giorni si nota il continuo lavoro di questa macchina del consenso sempre in moto, un vero mostro nel suo genere, che sforna incarichi retribuiti ai supporter dell’amministrazione a discapito delle casse comunali. Incarichi che l’amministrazione Melucci ritiene vitali asserendo che “IL GRUPPO DI PROFESSIONALITA’ THINK TANK E’ IN GRADO DI ACCOMPAGNARE E MONITORARE L’AVANZAMENTO DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE”; che sciocchi coloro i quali hanno creduto di aver eletto degli amministratori capaci di amministrare da sé! Completa il quadro una copertura mediatica da Istituto LUCE coadiuvata da ben sette staffisti assunti dal sindaco al comune con chiamata diretta sempre a carico dei tarantini. Un’amministrazione che mira ad abbagliare, che dice di essere impegnata a “VOLARE ALTO” per non addentrarsi nei meandri dei mille problemi quotidiani patiti tarantini che necessiterebbero solo un po’ di buona volontà per essere risolti. Ma con un gioco di prestigio questi problemi finiscono in secondo piano grazie a delle belle luminarie in Via d’Aquino o a spettacoli a pagamento per pochi che completano l’opera di distrazione della cittadinanza. Del resto anche queste cose consentono di far circolare denaro in favore di chi volentieri batterà le mani gridando viva viva il Re! Denaro anche questo ovviamente dei tarantini i quali continueranno a pagare il conto di tutto ciò con tasse locali al massimo, per alimentare la macchina del consenso pro Melucci, una macchina sempre in moto in favore di sostenitori ed amici degli amici.

