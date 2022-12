Oltre 36mila prodotti di provenienza sconosciuta sequestrati nel barese

Bari – La Guardia di Finanza sequestra migliaia di prodotti. Operazione eseguita dai finanzieri di Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Sannicandro di Bari e Sammichele, nel servizio di controllo per contrastare il commercio di merce non conforme alla legge,

I prodotti erano pronti per la vendita al dettaglio, giocattoli, cosmetici, decori natalizi, privi delle etichette previste dalle norme vigenti.

Non era possibile risalire al produttore ed al paese di provenienza, e non presentavano le diciture in italiano.