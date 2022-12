Solfrizzi e Stornaiolo show.

Anche a Taranto, al Cinema – Teatro Orfei, è andata in scena lo spettacolo di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Il titolo deriva da un’opera di Shakespeare. Praticamente si indaga, molto ironicamente, negli argomenti reali e i due bravi attori, divagano rapportando il tutto ai giorni nostri.

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo tornano, praticamente, ad essere i Toti e Tata degli anni 90, periodo in cui imperversavano, in lungo e largo per la Puglia, con le loro gag divenute icone. “Tutto il mondo è un palcoscenico” è, come allora, un surrogato di leggerezza e comicità, condita da qualche imprecazione, tutta pugliese, della disperazione.

Ovviamente, lo spettacolo non è solo questo. Siamo riusciti a comprendere quanto siano maturati a livello teatrale. La loro storia fu messa in risalto, negli anni 90, da Gennaro Nunziante. Insomma, tante risate e riflessioni, con un balzo indietro ed uno in avanti. Come a colmare il vuoto di quel periodo che li vide separati, dal 98 sino a qualche anno fa.

Solfrizzi e Stornaiolo show. Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo praticamente, nel palcoscenico, decidono di parlare delle debolezze e delle qualità dell’essere umano in generale. Particolare lo stacco su Paul Gauguin, in cui i due si chiedono: “Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? Ma, soprattutto, è il caso di aggiungere, che social network usiamo?“. Perché oggi, così è.

Ora sono tornati, forti come allora, consapevoli che il mondo della comicità è cambiato ma che una sorta di revival ha sempre il lascia passare del pubblico pugliese, nello special modo, di quello tarantino.

Solfrizzi e Stornaiolo show. Circa un’ora e mezza di divertimento, quel sorriso collegato al cervello che fa riflettere e, nello stesso tempo, riempie la scena. Come dicono loro: «Uno spettacolo per chi ama il teatro in generale e quello comico in particolare. Uno spettacolo per quelli che amano restare a casa. Beati loro!» Bravi. Francesco Leggieri

