Fermati, dichiarano di essere in città per acquistare pesce, invece era droga

Taranto – trovati in possesso di droga, arrestati. Gli agenti della Polizia di Stato, hanno fermato in città vecchia due individui, pregiudicati, e hanno proceduto alla perquisizione dell’auto.

Durante la perquisizione, invece del pesce, da loro dichiarato, trovano un sacchetto contenente una sostanza stupefacente, presumibilmente eroina.

I due. un 37nne ed un 20nne, della provincia, già con precedenti penali, erano in possesso anche di un coltello di 24 cm, della cui proprietà si è assunta il più giovane.

Arrestati per il possesso di droga e per la detenzione di arma da taglio. Sono stati condotti al carcere di via Magli