Bari – I piccoli allo stadio, un sogno realizzato

Non solo il record d’incassi per Bari- Genoa, purtroppo persa dai biancorossi per 2-1. C’è anche una bella storia da raccontare. Lo fa proprio la Ssc Bari, sulla

pagina facebook. Spiega: “Realizzare i sogni dei nostri piccoli tifosi, è la parte più bella del nostro lavoro”.

Si riferiscono alla storia di Domenico, di 7 anni, che tifa Bari ed ha partecipato, insieme a oltre 120 bimbi e bimbe, all’iniziativa “Babbo Natale biancorosso”.

Il piccolo tifoso, nella sua letterina, non ha chiesto cose materiali, ma solo di poter entrare in campo al San Nicola, mano nella mano con il suo idolo: Mirco Antenucci.

Mirco non è partito titolare, ma chi siamo noi per fermare i sogni?

Vedere l’emozione di Domenico da quando è arrivato allo stadio fino all’incontro con Antenucci è stata senza dubbio una delle cose più belle di Bari-Genoa. Il bello del calcio è anche questo.

