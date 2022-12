Puglia – I risultati delle pugliesi di serie C

Nei risultati delle pugliesi di serie C, vince solo il Taranto, in attesa di Foggia-Catanzaro in posticipo.

Il Pescara espugna Monopoli e lo manda in crisi. Finisce 1-2. In gol Vergani e Desogus per gli ospiti, accorcia le distanze Vassallo.

Il Latina batte il Cerignola per 1-0, in gol Riccardi.

L’Avellino batte la Fidelis Andria per 1-0 con rete di Gambale.

La Virtus Francavilla perde ancora in trasferta: il Picerno vince per 2-1. I gol di Diop ed Esposito per il Picerno, Macca per la Virtus.