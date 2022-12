Gran bella partita per i ragazzi di mister Mignani che vincono con le reti di Botta, Folorinsho, Di Cesare e l’autogol di Cittadini. Per il Modena, rete della bandiera di Diow. Il Bari ha perso per strada Maiello, espulso, alla mezz’ora. Ora è terzo e se la dovrà vedere con Reggina e Genoa. Sarà un finale di anno esplosivo.

