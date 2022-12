Happy Casa tra le prime d’Italia per retribuzione delle donne

Ogni anno il prestigioso Istituto Tedesco di Qualità – ITQF, su commissione dell’inserto Affari&Finanza del quotidiano “La Repubblica”, elabora una elaborata ricerca statistica – costruita su ben 2000 indicatori – sulle migliori aziende italiane nell’ambito delle opportunità di carriera e della retribuzione per le donne.

Nella speciale classifica “Italy’s best employers for women 2023”, categoria merceologica mobili e complementi di arredo, troviamo in sesta posizione la Happy Casa.

Quello dell’azienda, guidata dal patron Giovanni Cassano, non è il primo successo dell’anno: qualche settimana fa era giunta la notizia di una importante crescita nel fatturato proiettando il gruppo al settimo posto in Puglia.

Continua l’ascesa organizzativo-gestionale e distributiva dell’azienda nata a Martina Franca