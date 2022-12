Bari – I biancorossi devono vincere per sognare in grande

Il Bari è pronto per la sfida casalinga contro il Modena. La trasferta di Cittadella ha portato in dote uno Scheidler super e certezze da tutti i reparti. Mister Mignani avrà solo da scegliere, fra i suoi uomini, chi schierare e ha da gestire il morale. Ma dovrà calcolare che Maiello, alla quarta ammonizione, potrebbe essere a rischio squalifica. Questi conti vanno fatti se si pensa al futuro: il 17 dicembre, scontro per la A a Reggio Calabria e poi Genoa in casa a Santo Stefano. I tifosi scalpitano e si prevede grande affluenza sugli spalti. Va detto, questo campionato è molto strano. È bastata una vittoria per portare morale e classifica, i punti in casa restano determinanti per le ambizioni. Mister Mignani è un maestro di umiltà, ha sempre dato giudizi cauti, anche quando il Bari ha pareggiato, come col Pisa, domenica scorsa in casa.

0 Shares