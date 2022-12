Un supporto concreto per investire e vivere nel Comune di Sava.

Taranto. Comune di Sava aiuti a fondo perduto per nuove attività. 5 mila euro euro sono dedicati a chi trasferisce la residenza a Sava acquistando o ristrutturando l’abitazione principale.

Un altro aiuto invece, è rivolto a chi apre una nuova attività economica e riceverà un contributo a fondo perduto che varierà sulla base delle richieste ricevute.

“E’ certamente, una grande opportunità di crescita per il nostro territorio – rimarca il primo cittadino Gaetano Pichierri – perché si tratta di fondi utili a chi vuole investire qui o viverci. I settori interessati sono diversi, come agricoltura, artigianato e commercio e le domande si potranno presentare fino al 16 gennaio 2023. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sull’Albo Pretorio del Comune di Sava dove è pubblicato il Bando con tutti gli allegati”.

Fiducioso nel fatto che questa misura potrà essere importante, anche e soprattutto per i giovani, l’assessore alle Attività Produttive Marco di Punzio. “Crediamo nelle potenzialità del nostro territorio e incentiviamo l’apertura e la crescita delle attività con sede nel Comune di Sava, oltre a contribuire alle spese per l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale per chi decide di trasferire la propria residenza nel nostro Comune con l’impegno a mantenerla per almeno 5 anni. Si tratta di un primo intervento che si inserisce in una programmazione di aiuti triennale a sostegno delle attività produttive. Abbiamo allo studio infatti, ulteriori misure a supporto delle imprese operanti nel nostro Comune”.

I fondi derivano dal Dipartimento per le politiche di coesione e sono un modo per attrarre nuovi investimenti ed incentivare chi si trasferisce nei comuni delle aree interne attraverso aiuti per acquistare e ristrutturare una casa. D’altra parte, l’esperienza dello smart working ha fortemente modificato il mondo del lavoro e ad oggi, sono ancora tanti coloro che lavorano da casa. Dunque, quale migliore occasione per pensare di vivere nel nostro bellissimo territorio?