Perde il controllo dell’auto e va fuori strada

Foggia – Precipita con l’auoto in una scarpata. Perde il controllo dell’auto, e finisce fuori strada, poco prima dell’ingresso in città. Ignoto il motivo dell’accaduto

Intervenuto il 118, è stato trovato in ipotermia, e ricoverato in ospedale, al momento non sono state rese note le sue condizioni.