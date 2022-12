A Manfredonia un… poster per la pace.

Da oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano nelle scuole e le organizzazioni giovanili un concorso speciale per opere artistiche.

Il LIONS CLUB MANFREDONIA HOST 1968, anche quest’anno ha raggiunto un’intesa di collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giordani-DeSantis per far svolgere a un numeroso gruppo di ragazzi un disegno che possa rappresentare un poster per la pace e partecipare al concorso internazionale.

Il tema di quest’anno è stato: guidare con compassione.

Il 29 novembre si è tenuta la cerimonia di premiazione presso L’Istituto Giordani.

I partecipanti

Ha vinto il concorso il poster della studentessa, Maria Pia Brigida.

E’ stato selezionato tra i 47 partecipanti da una selezionata giuria locale, per l’originalità, il pregio artistico e la rappresentazione del tema del concorso.

Il Dr. Roberto Lo Scocco, Presidente del Lions Club Manfredonia Host, ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito dalla capacità espressiva e dalla creatività degli studenti.

“È evidente che questi giovani hanno delle grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro, e sono orgoglioso che siamo stati in grado di offrire loro l’opportunità di condividere le loro visioni”.

Il Segretario del Club Ing. Salvatore Guglielmi ha affermato che la studentessa Maria Pia Brigida ha fatto il primo passo per diventare un artista riconosciuto a livello internazionale vincendo un concorso

Adesso il poster che è tra le oltre 600.000 candidature, inviate da tutto il mondo, andrà avanti attraverso i livelli di competizione regionale, italiana e internazionale

Saranno selezionati: un vincitore del primo premio internazionale e 23 vincitori del premio di merito.

Il primo premio consiste in 5.000 dollari e sarà premiato in una speciale cerimonia di premiazione in occasione della Giornata Lions con le Nazioni Unite.

Ognuno dei 23 vincitori del premio di merito riceverà un certificato e un premio in contanti di 500 dollari.