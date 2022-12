Bari col Modena per festeggiare con Cheddira che ha contribuito al passaggio alla semifinale con il Marocco oggi in Quatar

Il Bari reduce da una vittoria roboante per 3 reti a 0 al Piercesare Tombolato di Cittadella, il Modena che ha collezionato un altro pareggio interno contro il Venezia, ma che nelle ultime cinque partite ne ha vinte due e pareggiate tre, mentre i biancorossi hanno ritrovato la vittoria dopo quattro pareggi.

Sono questi i numeri alla vigilia di una gara che sulla carta appare ostica per i galletti di Mignani che deve vedersela con il suo collega Andrea Tesser che riesce ad imbrigliare gli avversari soprattutto nelle partite esterne quando deve badare a non prenderle.

Solo 48 ore di riposo per entrambe le squadre. Gli emiliani hanno pareggiato il giorno dell’Immacolata 2 a 2 contro il Venezia. “Andiamo a Bari per giocarcela – ha dichiarato l’allenatore di Montebelluna che da calciatore è stato compagno di squadra nientedimeno di Zico – sette punti nelle ultime tre partite ci danno morale e convinzione”.

Siamo sicuri di poter fare bene, ma la fatica si potrà far sentire nelle gambe. Dobbiamo cercare di ottimizzare gli episodi a nostro favore che potranno capitarci nei 90 minuti di gioco. Il Bari si gioca parte del campionato nelle prossime tre gare ad iniziare proprio da quella contro il Modena.

La serie A non è certamente un miraggio, soprattutto potendo contare al ritorno dai mondiali su Walid Cheddira il calciatore che ha contribuito a portare il Marocco in semifinale anche se, essendo stato espulso oggi, non la potrà giocare.

Al suo ritorno in Puglia il calciatore italo marocchino potrebbe essere l’arma vincente del Bari per ritrovare una promozione che manca da oltre 10 anni