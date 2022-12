Taranto – Cus Jonico-Teramo, Villa: “Diamo continuità al successo di Corato!”

I rossoblu tornano al Tursport forti della ritrovata vittoria a Corato. Il play suona la carica! Palla a due alle 18, diretta streaming LnpPass, radiocronaca su RadioCittadella

Ritrovare la vittoria tra le mura amiche dopo averla ritrovata in trasferta. Obiettivo dichiarato del CJ Basket Taranto che dopo due gare lontano dal Tursport torna nel palazzetto di San Vito per dare continuità a quanto di buono fatto a Corato festeggiando così al meglio con i propri tifosi la festività dell’Immacolata. Giovedì 8 dicembre alle ore 18 palla a due della sfida contro la Teramo a Spicchi per l’undicesima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Taranto domenica scorsa ha ritrovato la vittoria a Corato dopo 3 sconfitte di fila che cominciavano a pesare sul morale e sulla classifica. La squadra di coach Olive invece ha saputo reagire da par suo all’emergenza cronica delle assenze di capitan Conte e Graziano gettando il cuore oltre l’ostacolo ma anche con qualche cambiamento nell’assetto tattico che aveva già dato i suoi frutti a Bisceglie, al netto del risultato finale sancito dal ko all’ultimo possesso. Ora serve ritrovare il successo anche al Tursport dove il CJ ha perso il back-to-back con Roseto e Avellino.

A dare la carica ci pensa alla vigilia il play Francesco Villa gran protagonista del successo a Corato.

Francesco, cosa ha significato la vittoria di Corato dopo 3 ko di fila e per di più in emergenza?

La vittoria è stata molto importante per muovere la classifica ovviamente, ma soprattutto a livello psicologico per la squadra. Avevamo bisogno di vedere ripagati gli sforzi che facciamo in settimana e ci tenevamo a dimostrare qualcosa, in primis a noi stessi. Nonostante la situazione non facile che stiamo passando per gli infortuni, siamo andati molto vicini a vincere su un campo difficilissimo come quello di Bisceglie la domenica prima e questo weekend abbiamo portato a casa i due punti su uno dei campi più caldi del girone, quindi dobbiamo essere soddisfatti e prendere energia da questa vittoria per la partita di giovedì.

Giovedì arriva Teramo, che insidie ci sono nel turno infrasettimanale? Teramo è una squadra molto giovane, intensa e a cui piace giocare a ritmo alto, dovremo essere bravi a gestire i ritmi della partita e a giocare su quelli che sono i nostri punti di forza. Senza dubbio non è facile affrontare il turno infrasettimanale con i problemi fisici che abbiamo in questo momento, però non ci vogliamo pensare, vogliamo lavorare bene per preparare la partita al meglio e portare a casa i due punti che sono fondamentali per il nostro percorso, per dare continuità alla vittoria di Corato.

Dopo due ko in casa cosa ti senti di promettere ai tifosi?

Sicuramente il fatto di tornare a giocare davanti al nostro pubblico dopo due weekend di fila lontani dalle mura amiche è uno stimolo in più per raggiungere la vittoria, a maggior ragione venendo da due ko interni consecutivi. La squadra vuole riscattarsi e sono certo che daremo il 110% sul parquet. Mi auguro di vedere il Tursport pieno, perché nei momenti difficili della partita il sostegno dei nostri tifosi potrà essere quella spinta decisiva di cui abbiamo bisogno, il famoso sesto uomo che non farà rimpiangere le assenze che avremo giovedì.

Al Tursport scenderà sul parquet una Teramo a Spicchi che in classifica ha solo due punti in meno di Taranto e che in settimana si è risollevata con l’ampio successo, +20, su Cassino con Calbini, Perin e Semprini in doppia cifra. Per di più la squadra di coach Gabrielli si è rinforzata proprio nelle ultime ore con l’acquisto di Federico Casoni ala romana di 201 centimetri. Il tecnico teramano presenta così la sfida con Taranto sui canali ufficiali di TASP: “Affrontiamo una squadra molto fisica, con un quintetto grandissimo, di notevole prestanza fisica e di ottimo tonnellaggio. Dovremo fare molta attenzione al loro gioco in post basso perché in quella zona del campo Taranto ha giocatori che potrebbero farci molto male se non controllati nella giusta maniera. Avremo di fronte atleti di grande esperienza come Santiago Bruno, Diego Corral, Enzo Cena, Marcello Piccoli, Francesco Villa. Il loro quintetto è effettivamente di altissimo livello a mio giudizio”.

Arbitri dell’incontro: Marco Guarino di Campobasso e Manco Marcello di San Giorgio a Cremano (NA).

BIGLIETTI – Ingresso gratuito per tutti i possessori del coupon trovato sull’edizione di martedì de L’Edicola del Sud. Biglietti disponibili anche giovedì mattina, giorno della gara, presso lo store del CJ Basket Taranto, Shopping Sport, in via Campania angolo Corso Italia, al costo di 7 euro, ridotto 4 euro per donne e under 21. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Prevendita on line sulla piattaforma Liveticket, basta andare al link dedicato della pagina dei rossoblu www.liveticket.it/cjbaskettaranto: quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 7.70 (donne e under 21 ridotto a 4.40 euro; prezzi compresi dei diritti di prevendita. Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 17 circa presso il botteghino del Tursport. Si ricorda che ciascun biglietto dà diritto a uno sconto del 15% c/o i locali Old Wild West tra cui quello di nuova apertura a Taranto.

MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Cittadella la Radio anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – 11^ giornata

07/12/2022 20:00 Diesel Tecnica Sala Consilina-BPC Virtus Cassino

07/12/2022 20:00 Ble Decò Juvecaserta-Adriatica Industriale Corato

07/12/2022 20:00 IVPC Del Fes Avellino-Geko PSA Sant’Antimo

07/12/2022 20:30 Bava Pozzuoli-Lions Bisceglie

07/12/2022 20:30 White Wise Basket Monopoli-Pescara Bk 2.0

07/12/2022 20:45 Liofilchem Roseto-Lars Virtus Arechi Salerno

07/12/2022 21:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Luiss Roma

08/12/2022 18:00 CJ Basket Taranto-Teramo a Spicchi 2K20

Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 18 9-1

Ble Decò Juvecaserta 16 8-2

Lions Bisceglie 14 7-3

Geko PSA Sant’Antimo 14 7-3

Luiss Roma 14 7-3

Liofilchem Roseto 12 6-4

BPC Virtus Cassino 12 6-4

IVPC Del Fes Avellino 10 5-5

CJ Basket Taranto 10 5-5

Lars Virtus Arechi Salerno 10 5-5

Teramo a Spicchi 2K20 8 4-6

Adriatica Industriale Corato 6 3-7

Diesel Tecnica Sala Consilina 6 3-7

White Wise Basket Monopoli 6 3-7

Pescara Bk 2.0 4 2-8

Bava Pozzuoli 0 0-10

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte