L’animale aveva assalito un uomo, aizzato dal padrone che è stato arrestato

Bari – Dogo argentino ucciso dai carabinieri. Ad Altamura. un 37nne dopo un litigio con la madre, sfogava la sua rabbia spaventando i passanti con il suo cane un Dogo argentino.

Un volontario della protezione animali, intervenuto per calmare l’animale, è stato attaccato e morso ad un braccio. I carabinieri visto che il cane non mollava la presa, sono stati costretti a sparargli.

Il proprietario del cane, in evidente stato di agitazione, è stato arrestato, la vittima ( il volonario) è stato accompagnata in ospedale, per le cure del caso.

Immagine d’archivio