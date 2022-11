TARANTO – Concorso AMIU, Vietri e Toscano di FdI: “Melucci riferisca su blocco concorsi, Mancarelli a casa”

“Prendiamo atto dell’indagine della Procura di Taranto – scrivono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano di Fratelli d’Itali – in relazione al concorso Amiu e attendiamo il temine dell’attività investigativa per comprendere tutti gli aspetti della vicenda e per le conseguenti valutazioni politiche che ci competono. Ciò premesso le questioni sulle quali oggi c’è l’urgenza di intervenire sono legate alle sorti dei concorsi che l’Amiu ha sospeso. Il prossimo gennaio scadono infatti i contratti a termine di una settantina di lavoratori che in questi anni sono stati integrati al personale diretto dell’azienda di igiene urbana per assicurare il servizio di raccolta rifiuti in attesa che venissero espletati proprio questi concorsi. Personale somministrato da agenzie che non potrà essere riconfermato perché già beneficiario di proroga, che, oltretutto, ha per l’azienda costi maggiori rispetto a normali assunzioni, e che con l’inizio del nuovo anno dovrà necessariamente essere sostituito da altro personale, altrimenti l’azienda si ritroverà con i servizi paralizzati. Paralizzare l’Amiu vorrebbe dire bloccare la città, per tale ragione i vincitori di concorso sarebbero dovuti essere impiegati già nel prossimo mese di gennaio. Inoltre, le previsioni numeriche di questo concorso non sono ora neanche più sufficienti a coprire le attuali esigenze di personale visto che in questi due anni si sono registrate le quiescenze di altri lavoratori. Siamo molto preoccupati perché questa situazione danneggia tutti: in primis le migliaia di candidati alle selezioni che hanno partecipato a questi concorsi con l’ambizione di una prospettiva lavorativa, perché ne avranno certamente bisogno, e che pertanto hanno studiato con sacrificio per potercela fare. Queste persone meritano una risposta immediata sulla prosecuzione del concorso visto che hanno anche pagato per potervi partecipare. Poi vi è un danno all’azienda che deve rapidamente risolvere il problema della forza lavoro occorrente per continuare a garantire la raccolta rifiuti. Infine, vi è la città che speriamo non paghi a breve questa situazione con servizi resi a singhiozzo. Per questo chiediamo un’audizione urgente del sindaco Melucci per sollecitare quanto prima la ripresa delle procedure concorsuali e per sapere come l’amministrazione intende procedere in tale scenario per garantire la continuità dei servizi aziendali nei prossimi mesi. Riteniamo doveroso che il sindaco non resti defilato ma, anzi, è più che mai necessario che, su questi interrogativi, dia conto all’intera città attraverso un confronto franco con tutti. Per finire, le dimissioni di Mancarelli sono un atto dovuto anche alla luce delle gravi questioni che i sindacati aziendali evidenziano in queste ore. La sua presidenza sarà ricordata per il fallimento della differenziata e per questo concorso, a quanto pare, truccato”.

