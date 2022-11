Le pugliesi di C nell’infrasettimanale

Foggia – Col Messina, per Gallo è il momento di alzare la testa. Occorre una vittoria. Il mister potrebbe escludere Ogunsey e rimpiazzarlo con Vutha.

Col Catanzaro, il 12 dicembre, si giocherà a porte chiuse. Sarà un grosso handicap per la società, soprattutto a livello finanziario, vista la portata dell’avversario, capolista dall’inizio del torneo.

Taranto – Per il Crotone, mister Lerda, un ex calciatore ionico, ha come obiettivo solo la vittoria per mantenere le distanze o accorciarle dal Catanzaro. Mancheranno, nel Taranto, in parecchi, su tutti, De Maria e Infantino, oltre allo squalificato Antonini.

Brindisi – La Virtus Francavilla ospita il Pescara. Si gioca alle 21.00. Tenterà di vincere ancora in casa, dopo la vittoria con il Taranto di 10 giorni fa. Pescara, Mister Colombo pensa al turn-over, con i campo Delle Monache, Palmieri e Crescenzi.

Cerignola – Cerignola-Potenza è sempre stato un big-match in serie D. Negli ultimi incontri, l’ha spuntata sempre il Potenza. Staremo a vedere, visto il momento d’oro dei giallo-blu, anche se il presidente non è contento per i pochi tifosi allo stadio, tanto da minacciare le dimissioni.

Andria – Turris-Andria, una partita fra rinate, ambedue reduci da una bella vittoria, domenica scorsa.

Monopoli – Per continuare a scalare la classifica, a Latina. Pancaro opererà il turn-over.