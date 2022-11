Era fuggito dopo la sentenza del tribunale, ritrovato in Belgio

Bari – arrestato latitante dal 2014. L’uomo, un albanese, era scomparso dopo la sentenza, del tribunale del capoluogo pugliese. nel processo in cui era implicato con altri 18 arrestati, per traffico internazionale di stupefacenti.

A seguito di indagini è stato rintracciato in Belgio, ed arrestato dalla locale polizia, con la collaborazione della Dia.

Il soggetto è stato già tradotto in Italia e preso in consegna dalla Dia, ora è in carcere a disposizione della autorità giudiziaria.

Foto d’archivio