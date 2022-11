Taranto – Le gesta del Comandante Todaro in un film

Da circa 15 giorni, si sta girando un film nell’Arsenale di Taranto che racconta la storia di Salvatore Todaro, giovane Comandante del Sommergibile Cappellini. Il film si intitola “Comandante” e l’interprete principale è Pierfrancesco Favino, proprio nel ruolo di Salvatore Todaro, ambientato nella seconda Guerra Mondiale. Il sommergibile Cappellini era un’unità della Regia Marina. Il film verrà girato in 8 settimane, non solo a Taranto, anche a Roma. Pierfrancesco Favino, nei momenti di libertà dal set, ama viversi il luogo dove registra ed a Taranto, ha ormai conosciuto tanta gente ed ha anche frequentato molti locali della zona antica.

La storia racconta che si era a metà dell’ottobre del 40, quando il Cappellini fu attaccato da un mercantile belga. Il poco più che trentenne Comandante, con destrezza, riuscì ad affondare il mercantile. Ma Salvatore era prima di tutto un uomo e, quando vide le immagini drammatiche che vedevano i marinai dell’equipaggio belga prossimi all’annegamento, non esito a salvare quei 26 ragazzi e a portarli nel porto più vicino. Questa manovra, costrinse il sommergibile a navigare in superficie, quindi possibile bersaglio delle forze nemiche. Il Comandante belga, prima di scendere dal sommergibile, chiese a Todaro perché avesse rischiato tanto per nemici, oltretutto che avevano cercato di colpire l’unità italiana. Todaro gli rispose: “Perché siamo italiani”.