Bari – Ultimi giorni per le visite al Teatro Petruzzelli

Come già annunciato, la Fondazione Petruzzelli, in collaborazione con l’Assessorato alle Culture del Comune di Bari, ha proposto un calendario di visite guidate al Teatro Petruzzelli, per conoscerne la storia, la vita artistica e la parte architettonica, sopratutto per gli studenti universitari.

Le ultime visite, si possono effettuare domani 29, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e mercoledì 30, dalle ore 13.00 in poi.

L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile.

Il botteghino delle Visite Guidate aprirà 30 minuti prima dell’orario di inizio della visita e chiuderà contestualmente all’inizio della stessa.

Il calendario delle visite guidate potrebbe essere suscettibile di variazioni.

Sito internet: www.fondazionepetruzzelli.com