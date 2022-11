Regione Puglia partecipa all’edizione 2022 JOB&Orienta, il più grande salone nazionale dedicato ai temi dell’orientamento, scuola, formazione e lavoro, in programma dal 24 al 26 novembre a Verona. La partecipazione, fortemente sostenuta dall’assessore regionale Sebastiano Leo, è finalizzata a conseguire alcuni degli obiettivi prioritari dell’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, ossia promuovere e potenziare il sistema d’istruzione e formazione regionale e, al contempo, incrementarne l’attrattività verso studenti provenienti da ogni regione d’Italia, oltre a costruire sinergie con gli altri stakeholders nazionali presenti al Salone in questi giorni. Protagonista di questa edizione del J&O è il Sistema ITS della Puglia che, con i suoi sette percorsi formativi altamente qualificati, è ospite nello spazio espositivo della Regione Puglia. I visitatori avranno l’opportunità di conoscere più da vicino l’offerta formativa di queste scuole ad alta specializzazione presenti in Puglia, scoprendo di più sulle loro aree tecnologiche, sui percorsi di studio e sulle misure di diritto allo studio messe a disposizione dall’amministrazione regionale per chi sceglie di studiare in un ITS. Il Sistema ITS Puglia è costituito da sette enti di alta formazione terziaria professionalizzante che agiscono, per specifica competenza, per lo sviluppo e l’innovazione nelle aree tecnologiche nazionali: ITS Aerospazio Puglia, ITS Agroalimentare, ITS Apulia Digital Maker, ITS Logistica Puglia, ITS “Cuccovillo”, ITS per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo, ITS MI.TI. (Moda). Anche eccellenze del mondo della scuola della Puglia a Job&Orienta 2022 saranno ospiti nello stand regionale per presentare le loro attività. La Puglia presenterà nella Casa delle Regioni tre buone pratiche in tema di orientamento.

0 Shares