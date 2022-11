TARANTO – Acciaierie d’Italia: riparte AFO1

Acciaierie d’Italia ha comunicato la ripartenza della Acciaieria 1, oramai ferma da luglio. Per la FIM CISL: «è una buona notizia. Dopo i ripetuti solleciti finalmente con questa ripartenza si dà ossigeno ad alcune centinaia di lavoratori che saranno richiamati a prestare la propria attività lavorativa. Ci auspichiamo che questa ripartenza di Acciaieria 1 possa rappresentare il viatico giusto per riportare, nelle giuste condizioni di sicurezza, nuovamente in fabbrica i tanti lavoratori gravati dalla Cassa integrazione straordinaria»

